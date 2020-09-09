Бывшая «Мисс Вселенная» ради самой тонкой талии в мире потратила целое состояние на пластику
Фото: Instagram dorarodriguez.es
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, девушка шокировала всех своих поклонников, когда показала им в своих социальных сетях, обновленную фигуру. «За последние несколько месяцев я потратила немалые деньги на пластику, потому что хотела осуществить свою давнюю мечту о тонкой талии. Удаление ребер пока не входит в мои планы, но я рассматриваю и эту идею», – говорит красавица, добавляя, что эта манипуляция обойдется ей еще в 8 тысяч фунтов (около 80 тысяч рублей).
Дора – изначально обладательница потрясающей внешности. Но она хотела иметь точеную фигуру Барби, потому очень довольна своим обновленным телом и без устали подчеркивает ее облегающими нарядами и откровенными купальниками. «Я очень счастлива, – продолжает она. – Обхват моей талии был 80 сантиметров, а сейчас – 60! Да, было много хирургических процедур, но важен же результат». Более того, Дора признается, что операция помогла ей попасть на обложку модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar Вьетнам.
Фото: Instagram dorarodriguez.es
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