Бывшая «Мисс Вселенная» ради самой тонкой талии в мире потратила целое состояние на пластику

Дора – изначально обладательница потрясающей внешности. Но она хотела иметь точеную фигуру Барби, потому очень довольна своим обновленным телом и без устали подчеркивает ее облегающими нарядами и откровенными купальниками. «Я очень счастлива, – продолжает она. – Обхват моей талии был 80 сантиметров, а сейчас – 60! Да, было много хирургических процедур, но важен же результат». Более того, Дора признается, что операция помогла ей попасть на обложку модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar Вьетнам.

Фото: Instagram dorarodriguez.es

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