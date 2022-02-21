Бьюти-тренд с Недели моды в Нью-Йорке: определена самая модная стрижка сезона 2022

Легендарный и известный стилист по волосам Гвидо Палау ничуть не удивлен таким выбором. Гуру отмечает, что это классическая и вместе с тем очень простая стрижка. Также она была на подиумах Jason Wu и Ulla Johnson. Стоит отметить укладку: практически везде боб уложен одинаково: прямой пробор, без пышного объема, с подкрученными в обратную сторону концами.

Стилисты считают, что такая прическа будет выигрышно смотреться на обладательницах круглого и прямоугольного типа лица. А обратная укладка, это когда концы подвернуты наружу, сделает исполнение простым и комфортным. Подкрученные концы добавляют объем челюсти, шее и тем самым делают образ гармоничнее.