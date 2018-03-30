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«Бьюти-приключения дорого мне обошлись»: Борисова рассказала, как обожгла кожу головы

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Фото из Instagram Даны Борисовой
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Дана Борисова описала недавний неприятный случай, произошедший с ней из-за собственной невнимательности.

Экс-телеведущая Дана Борисова решила рассказать подписчикам своего микроблога, как недавно поплатилась за собственную невнимательность или даже, как отметили некоторые фолловеры, за нечестность. Дело в том, что блондинка взяла какой-то флакон, оставленный у нее дома парикмахером, и использовала его как шампунь несколько дней подряд, не прочитав, что написано на этикетке.

«Жизнь продолжается, а вместе с ней и мои beauty-приключения. 5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который забыла у меня дома парикмахер, даже не удосужившись прочитать ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО, заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы НЕИМОВЕРНО ЗАЧЕСАЛАСЬ И ПОКРАСНЕЛА! Приговор мастера был страшным — ожог кожи головы, оказалась, что мыла голову «химическим пиллингом», теперь лечу кожу и волосы», — объяснила Дана (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).

Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали Борисову и заверили, что ее поступок не страшен, а другие пожурили за беспечность и добавили, что не стоило брать чужое, а пользоваться только проверенными средствами ухода. А вы на чьей стороне?

Фото: Instagram

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