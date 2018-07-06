Ветер в волосах и глубокий взгляд: как повторить бьюти-образ Марии Шалаевой с «Кинотавра»

Прическа

Перед созданием укладки с натуральным и естественным объемом в первую очередь необходимо тщательно очистить волосы. После мытья на еще влажные волосы нанесли лосьон для объема и термозащиты и высушить их феном, приподнимая у корней.

Далее Марии сделали прикорневой начес и собрали волосы в классическую ракушку, сохранив легкую рассыпчатую текстуру и добавив немного небрежности. Чтобы эта, казалось бы, легкая прическа пережила и сочинский ветер, и напряженный день на кинофестивале, укладку закрепили лаком суперсильной фиксации.