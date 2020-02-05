Бьюти-эволюция: как менялись модные тренды в макияже, стрижках и маникюре за последние 10 лет

Любопытным стало открытие, как менялись цветовые пристрастия пользователей: если в начале десятилетия лидирующие позиции занимал черный цвет туши, теней, подводки, то к 2019-му на пике популярности оказались розовые и красные оттенки (о чем косвенно свидетельствовали и палетки теней от ведущих брендов, в которых преобладали именно они).

А вот в макияже губ революции не произошло. Несмотря на то, что цветовая палитра популярных оттенков помад, блесков и тинтов заметно расширилась, бал по-прежнему правит классический красный и его вариации. Однако к тройке лидеров 2010 года (красный, алый и розовый) добавилось еще шесть, включая такие необычные, как фиолетовый, черный и синий.