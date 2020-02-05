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Бьюти-эволюция: как менялись модные тренды в макияже, стрижках и маникюре за последние 10 лет

Аналитики сервиса «Яндекс.Услуги» изучили поисковые запросы за последнее десятилетие и на их основании проанализировали, как за прошедшие годы менялась мода в сфере красоты.

Согласно запросам с 2010 по 2019 годы, сильнее всего пользователей интересовал макияж глаз. И несмотря на то, что в последнее время спрос на него начал сокращаться, все равно о том, как накрасить глаза, спрашивают в разы чаще, чем про губы и брови. Кстати, интерес к макияжу последних за прошедшее десятилетие возрос в 10 раз.

Фото: архив пресс-службы

Любопытным стало открытие, как менялись цветовые пристрастия пользователей: если в начале десятилетия лидирующие позиции занимал черный цвет туши, теней, подводки, то к 2019-му на пике популярности оказались розовые и красные оттенки (о чем косвенно свидетельствовали и палетки теней от ведущих брендов, в которых преобладали именно они).

А вот в макияже губ революции не произошло. Несмотря на то, что цветовая палитра популярных оттенков помад, блесков и тинтов заметно расширилась, бал по-прежнему правит классический красный и его вариации. Однако к тройке лидеров 2010 года (красный, алый и розовый) добавилось еще шесть, включая такие необычные, как фиолетовый, черный и синий.

Фото: архив пресс-службы

За прошедшее десятилетие сменились предпочтения пользователей и в прическах: к 2019-му спрос на длинные волосы упал в 5 раз. Причем укорачиваться стрижки начали уже в 2011 году, когда в моду вошли стрижки средней длины, а также плетения кос. Сегодня же на пике актуальности и вовсе короткие прически типа шегги, пикси, томбой, каре.

Стоит отметить, что за прошедшее время изменилась не только длина волос, но и разнообразие окрашиваний. Если раньше в моде были натуральные оттенки и окрашивание в один тон, то к концу десятилетия в блондинок, брюнетов и шатенок стали краситься гораздо реже – их вытеснили необычные цвета – от пепельных до розовых, красных, синих и фиолетовых.

А вот в маникюре правит стабильность: в течение всех 10 лет самым популярным оставался френч. Зато в прошлом году на почетное второе место выбрался красный, также к концу десятилетия в топ-10 пробились розовый, черный и белый, которые еще 6 лет назад даже не входили рейтинг популярных оттенков лаков для ногтей.

Фото: архив пресс-службы

Кроме того, каждый год за исследуемый период у пользователей были свои предпочтения в нейл-дизайнах. Так, в 2010-м был невероятно популярен маникюр с китайскими или японскими иероглифами, в 2011-м в моду вошел кракелюр, в 2012-м – разноцветные дизайны и «кошачий глаз». В 2013 году правили бал градиент и бархат, в 2014-м – мятный, в 2015-м – вязаный и бело-розовый, в 2016-м – дизайн «битое стекло», а также весьма спорный тренд на бабл-ногти. В 2017-м пользователи предпочитали серый, нюд и мраморный, в 2018-м – с различным надписями, молочный и с единорогами, а завершилось десятилетие вскипевшей любовью к неоновым и желтым оттенкам и дизайну «паутинка».

Что касается формы и длины ногтей, в 2010-м абсолютное большинство предпочитало длинные острые ногти-когти, но за прошедшие годы их популярность сократилась ровно в 5 раз. Теперь любители красивых ногтей предпочитают натуральную миндалевидную форму и мягкий квадрат.

Фото: vostock-photo, архив пресс-служб

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