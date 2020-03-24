Бьюти-эволюция: Екатерина Климова показала, как изменилась с годами

Сейчас звезда занята воспитанием их общей с Гелой Месхи дочери и, как и многие, находится в добровольном карантине. Из-за того, что Климова больше времени проводит дома, у нее нашлось время, чтобы разобрать старые альбомы и поделиться с поклонниками красивым видео, на котором показала серию архивных фотографий, продемонстрировавших ее взросление и бьюти-эволюцию. «Девятый день карантина, шкафы с документами и фотографиями разобраны!» — доложила Екатерина своим поклонникам.

Подписчиков восхитило, что время не властно над красотой их любимицы, о чем они ей радостно сообщили, сравнив с Бенджамином Баттоном, который с годами лишь молодел: «С каждым годом все краше!», «А глаза остаются те же. Бездонные. Шикарные», «С каждым фото все ярче и сочнее», «Катенька, ты очень красивая, с годами становишься только лучше», «Какая чувственная подборка» – отметили комментаторы.