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Бьюти-эволюция: Екатерина Климова показала, как изменилась с годами

Известная актриса, которой, к слову, 42 года, будто знает секрет вечной молодости и только хорошеет с годами.

Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Ее фигура – предмет зависти многих женщин, и сложно поверить, что у артистки 4 детей. Да и выглядит она максимум на 30 лет, о чем ей не раз сообщали восторженные поклонники.

Сейчас звезда занята воспитанием их общей с Гелой Месхи дочери и, как и многие, находится в добровольном карантине. Из-за того, что Климова больше времени проводит дома, у нее нашлось время, чтобы разобрать старые альбомы и поделиться с поклонниками красивым видео, на котором показала серию архивных фотографий, продемонстрировавших ее взросление и бьюти-эволюцию. «Девятый день карантина, шкафы с документами и фотографиями разобраны!» — доложила Екатерина своим поклонникам.

Подписчиков восхитило, что время не властно над красотой их любимицы, о чем они ей радостно сообщили, сравнив с Бенджамином Баттоном, который с годами лишь молодел: «С каждым годом все краше!», «А глаза остаются те же. Бездонные. Шикарные», «С каждым фото все ярче и сочнее», «Катенька, ты очень красивая, с годами становишься только лучше», «Какая чувственная подборка» – отметили комментаторы.

Фото: Instagram

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