Бьюти-эксперт рассказала, что нельзя делать при эпиляции в домашних условиях

Маршал пояснила, что в домашних условиях лучше использовать не полоски, а именно воск, он вызывает менее болезненные ощущения и не так травмирует нежную кожу – это особенно актуально для области бикини, так как она и сама по себе чувствительная. Но нужно быть осторожными с продуктами, которые требуют разогрева в микроволновке: продержите его чуть дольше положенного – ожогов не избежать. Если же вы привыкли пользоваться бритвой, лучше не пробуйте удалить ею волосы между ягодицами – это самая сложная зона, так как вы ее не видите. Кроме того, учтите, что этот вид депиляции приводит к появлению вросших волосков и раздражению, особенно если кожа у вас от природы сухая.

Также эксперт добавила, что есть только одна вещь, которой стоит избегать при любых условиях, если вы удаляете растительность самостоятельно: если вы не видите область, на которой растут волоски, оставьте ее в покое – не брейте и не используйте воск, просто укоротите их, но не ножницами, а машинкой. Используйте триммер для бороды, это гораздо более безопасно.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!