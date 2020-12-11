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Бьюти-эксперт рассказала, что нельзя делать при эпиляции в домашних условиях

Косметолог Сэм Маршал, известная также как The Beauty Guru, специализируется на интимной эпиляции назвала одну вещь, которой стоит избегать, если вы решили избавиться от нежелательной растительности самостоятельно.

Эксперт сообщила британскому онлайн-порталу The Sun, что, конечно, лучше доверить эту процедуру профессионалам, особенно если вы привыкли удалять волосы воском: «Большинство людей не знает, как правильно наносить его, потому они могут навредить себе – повредить половые губы или нарушить целостность кожных покровов», – пояснила она, добавив, что среди самых распространенных травм – ожоги, раздражение, неправильное удаление растительности, из-за чего появляются вросшие волоски.

Маршал пояснила, что в домашних условиях лучше использовать не полоски, а именно воск, он вызывает менее болезненные ощущения и не так травмирует нежную кожу – это особенно актуально для области бикини, так как она и сама по себе чувствительная. Но нужно быть осторожными с продуктами, которые требуют разогрева в микроволновке: продержите его чуть дольше положенного – ожогов не избежать. Если же вы привыкли пользоваться бритвой, лучше не пробуйте удалить ею волосы между ягодицами – это самая сложная зона, так как вы ее не видите. Кроме того, учтите, что этот вид депиляции приводит к появлению вросших волосков и раздражению, особенно если кожа у вас от природы сухая.

Также эксперт добавила, что есть только одна вещь, которой стоит избегать при любых условиях, если вы удаляете растительность самостоятельно: если вы не видите область, на которой растут волоски, оставьте ее в покое – не брейте и не используйте воск, просто укоротите их, но не ножницами, а машинкой. Используйте триммер для бороды, это гораздо более безопасно.

Фото: pixabay

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