Бьюти-эксперт рассказала, что нельзя делать при эпиляции в домашних условиях
Эксперт сообщила британскому онлайн-порталу The Sun, что, конечно, лучше доверить эту процедуру профессионалам, особенно если вы привыкли удалять волосы воском: «Большинство людей не знает, как правильно наносить его, потому они могут навредить себе – повредить половые губы или нарушить целостность кожных покровов», – пояснила она, добавив, что среди самых распространенных травм – ожоги, раздражение, неправильное удаление растительности, из-за чего появляются вросшие волоски.
Маршал пояснила, что в домашних условиях лучше использовать не полоски, а именно воск, он вызывает менее болезненные ощущения и не так травмирует нежную кожу – это особенно актуально для области бикини, так как она и сама по себе чувствительная. Но нужно быть осторожными с продуктами, которые требуют разогрева в микроволновке: продержите его чуть дольше положенного – ожогов не избежать. Если же вы привыкли пользоваться бритвой, лучше не пробуйте удалить ею волосы между ягодицами – это самая сложная зона, так как вы ее не видите. Кроме того, учтите, что этот вид депиляции приводит к появлению вросших волосков и раздражению, особенно если кожа у вас от природы сухая.
Также эксперт добавила, что есть только одна вещь, которой стоит избегать при любых условиях, если вы удаляете растительность самостоятельно: если вы не видите область, на которой растут волоски, оставьте ее в покое – не брейте и не используйте воск, просто укоротите их, но не ножницами, а машинкой. Используйте триммер для бороды, это гораздо более безопасно.
Фото: pixabay
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