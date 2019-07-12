«Бьюти-экспериментам быть»: Яна Рудковская неожиданно сменила прическу

Звездный продюсер и супруга известного фигуриста Евгения Плющенко в своем Instagram рассказала подписчикам, что заглянула в гости к модному визажисту Ирине Митрошкиной, которая и уговорила ее на эксперимент.
Результаты их совместного творчества Яна выложила в сториз и дополнила постом в ленте, где поинтересовалась у фолловеров, как им ее преображение: «Ира снова уговорила меня… Челке быть? Нравится или нет?» – написала знаменитость. Дополнил новый образ в собранными в пучок волосами, часть из которых осталась спереди, сформировав высокую челку, модный макияж в стиле nude.
Фото: Instagram
Звездные подруги Яны, среди которых Лена Перминова, Наталья Подольская, Юлиана Караулова и Светлана Лобода, единогласно постановили, что подобные преображения ей определенно к лицу. А вот мнение простых подписчиков разделились.
«Это ненастоящая челка, а из хвоста. Концы сухие, совсем неживые», «Макияжу – да, челке – нет», «Если честно, без челки лучше», – отметили пользователи, которым преображение Яны не понравилось. Они же отметили, что ей было бы неплохо сменить оттенок блонда, который сейчас выглядит слишком кукольно и старомодно.
Но многие поклонники звезды заявили, что челке – быть: «Свежо и стильно – и прическа, и мейк», «Всем известно, что челка молодит. Вам очень хорошо», «С челкой очень красиво. И вообще, вы – большая умница!»
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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