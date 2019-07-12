«Бьюти-экспериментам быть»: Яна Рудковская неожиданно сменила прическу

«Это ненастоящая челка, а из хвоста. Концы сухие, совсем неживые», «Макияжу – да, челке – нет», «Если честно, без челки лучше», – отметили пользователи, которым преображение Яны не понравилось. Они же отметили, что ей было бы неплохо сменить оттенок блонда, который сейчас выглядит слишком кукольно и старомодно.

Но многие поклонники звезды заявили, что челке – быть: «Свежо и стильно – и прическа, и мейк», «Всем известно, что челка молодит. Вам очень хорошо», «С челкой очень красиво. И вообще, вы – большая умница!»