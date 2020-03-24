Бьюти-блогер показала, как сделать идеальные кудри при помощи туалетной бумаги

Девушка уверена, что карантин – не повод махнуть на себя рукой, более того, именно сейчас у вас есть время для различных бьюти-экспериментов. А этот способ накрутить волосы предельно прост. Судя по видео, для того, чтобы получить завитки, как в салоне, достаточно иметь под рукой заколки и пустые картонные бобины, которые обычно отправляются в мусорное ведро, когда бумага на них заканчивается. В клипе парикмахер разделила чистые, слегка влажные волосы на довольно широкие пряди и намотала их на картонные рулончики по направлению от лица, закрепив зажимами, а затем начала заниматься своими делами.

Когда волосы полностью высохли, девушка просто сняла заколки, вытащила бобины и продемонстрировала потрясающий результат. По ее словам, если нет времени, можно ускорить процесс, использовав фен. В подписи к видео она написала: «Шел пятый день карантина. Если вдруг вам интересно, куда исчезла вся туалетная бумага, знайте теперь она на службе у гламура». Клип бьюти-блогера так понравился пользователям, что всего за несколько часов набрал больше 150 000 просмотров.