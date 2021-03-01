Бьюти-битва: знойная Сальма Хайек или стильная Розамунд Пайк – кто круче?

Победители получили свои награды, все успели обсудить удачные и неудачные образы звезд. Теперь самое время выбрать, кто из них круче? Любопытно, что впервые в истории мероприятия большинство гостей не смогли лично присутствовать на красной ковровой дорожке, но это не помешало им нарядиться в стильные и не очень платья и сделать мейк и прически.

По мнению редакции Passion.ru, самыми яркими звездами фестиваля с точки зрения чувства стиля Розамунд Пайк и Сальма Хайек. Давайте рассмотрим их поближе и выберем, кто оказался круче!