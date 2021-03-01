Бьюти-битва: знойная Сальма Хайек или стильная Розамунд Пайк – кто круче?
Победители получили свои награды, все успели обсудить удачные и неудачные образы звезд. Теперь самое время выбрать, кто из них круче? Любопытно, что впервые в истории мероприятия большинство гостей не смогли лично присутствовать на красной ковровой дорожке, но это не помешало им нарядиться в стильные и не очень платья и сделать мейк и прически.
По мнению редакции Passion.ru, самыми яркими звездами фестиваля с точки зрения чувства стиля Розамунд Пайк и Сальма Хайек. Давайте рассмотрим их поближе и выберем, кто оказался круче!
Сальма Хайек оказалась среди немногих счастливиц, которые смогли «прорваться» в культовый калифорнийский отель, The Beverly Hilton, где традиционно проходит «Золотой глобус». Знаменитость выбрала для церемонии алое платье в пол, которое беззастенчиво подчеркнуло ее грудь, тонкую талию и линию плеч. Дополнили образ макияж в стиле классического Голливуда со smoky eyes, уложенные легкими волнами волосы и украшения.
А вот Розамунд Пайк присутствовать на мероприятии не смогла, но это не помешало ей унести заветную статуэтку за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле и поразить всех своим платьем. При создании образа звезда явно вдохновилась киллером Вилланель из первого сезона сериала «Убивая Еву» и практически точь-в-точь повторила его. В отличие от Сальмы Розамунд сделала акцент на губы, накрасив их яркой помадой. А улиненное каре идеально завершило модный look.
Фото: globallook, gettyimages
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