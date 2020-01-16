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Бюджетный крем, йога и пилатес: «вечно молодая» женщина рассказала, как в 60 выглядеть на 45 без ботокса

60-летняя Диана Гарнер, проживающая в английском графстве Эссекс и известная своей неувядающей красотой, раскрыла главные секреты своей привлекательности и молодости.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Диана никогда в жизни не прибегала к инъекциям ботокса, а для ухода за кожей использует исключительно бюджетный крем для лица, объясняя это тем, что не видит особой разницы между ним и более дорогими средствами.

Фото: facebook Natash Pszenicki

Также она никогда не делала подтяжку лица, а единственная операция, на которую она решилась еще 15 лет назад – увеличение груди, что значительно повысило ее уверенность в себе, а кроме того, заставило регулярно ходить к врачу и проверять свое женское здоровье.

По словам Дианы, она особое внимание уделяет заботе о волосах: регулярно красит волосы, чтобы не была видна седина, и обновляет стрижку, так как неухоженные локоны сразу визуально прибавляют возраст. А чтобы сохранить их здоровье, она регулярно делает банановую маску, так как это намного дешевле, чем регулярно ходить в салон за этой услугой.

Кроме того, немаловажным условием сохранения молодости для Дианы является хорошая осанка, потому четыре раза в неделю женщина занимается йогой и пилатесом: Так я снимаю с плеч напряжение от работы за компьютером и держу тело в тонусе. Благодаря фитнесу у меня подтянутые бедра и упругий, плоский живот». Ну и, последним секретом ее вечной молодости женщина называет романтические отношения. Она уже год встречается с мужчиной, но при этом предпочитает жить отдельно от него: «Мы живем в часе езды друг от друга, потому я вижу его только по выходным. И мне такой расклад очень нравится, потому что я люблю оставаться независимой и проводить время с подругами. На мое 60-летие мы ездили с друзьями в отпуск на Доминику, и это было здорово. Я люблю быть в компании мужчины, но не все свободное время. Когда я ложусь спать, то не хочу просыпаться от чужого храпа».

Фото: vostock-photo, facebook

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