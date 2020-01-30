«Было заметно, что она волнуется и переживает»: Ксению Собчак застали в клинике пластической хирургии

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не скрывает, что несколько лет назад ей приходилось обращаться к пластическому хирургу — в одной из в Лос-Анджелесских клиник она убрала небольшую горбинку на носу. Вполне возможно, что ее ждет еще одно вмешательство — на днях Ксению видели в одной из московских клиник.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет врача. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — цитирует инсайдера «СтарХит».

Специалист, с которым общалась Ксения, занимается омоложением, пластикой груди и лицевой пластикой. Вряд ли Ксению ждет пластика груди: она не раз признавалась, что ее полностью устраивает ее размер, однако пообещала не зарекаться.

Как считаете, какую операцию сделает Ксения, и сделает ли?