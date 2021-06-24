Бузова-блондинка в алом на «ЖАРЕ» или она же птица-феникс на «МУЗ-ТВ»: какой образ круче

На красной ковровой дорожке стартовавшего музыкального фестиваля «ЖАРА» певица появилась в алом платье с объемными рукавами-воланами и длинным (даже чересчур) шлейфом. Образ дополняли красные остроносые туфли-лодочки с белой окантовкой. Примечательно, что всего несколько дней назад Бузова решила кардинально сменить имидж и вернулась к блонду, с которым и начинала свою карьеру на ТВ. Светлые волосы она уложила по-русалочьи — на одну сторону, предварительно завив в некрупные, будто влажные кудри. Дополнять образ роковой дивы красной помадой Ольга не стала и выбрала нейтральный макияж. Благодаря накладным ресницам акцент сместился на глаза, а тональное средство с влажным финишем и нюдовый блеск для губ позволили избежать передоза красным.