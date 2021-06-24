Бузова-блондинка в алом на «ЖАРЕ» или она же птица-феникс на «МУЗ-ТВ»: какой образ круче
На красной ковровой дорожке стартовавшего музыкального фестиваля «ЖАРА» певица появилась в алом платье с объемными рукавами-воланами и длинным (даже чересчур) шлейфом. Образ дополняли красные остроносые туфли-лодочки с белой окантовкой. Примечательно, что всего несколько дней назад Бузова решила кардинально сменить имидж и вернулась к блонду, с которым и начинала свою карьеру на ТВ. Светлые волосы она уложила по-русалочьи — на одну сторону, предварительно завив в некрупные, будто влажные кудри. Дополнять образ роковой дивы красной помадой Ольга не стала и выбрала нейтральный макияж. Благодаря накладным ресницам акцент сместился на глаза, а тональное средство с влажным финишем и нюдовый блеск для губ позволили избежать передоза красным.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
Несмотря на то, что выглядела Ольга довольно эффектно и явно вписывалась в концепт фестиваля, платье на ней сидело неидеально, и многие упрекнули ее за якобы выпирающий животик.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
Для выхода на вручении премии «МУЗ-ТВ» Бузова была еще брюнеткой, потому и макияж выбрала более дерзкий: винного цвета губы, smoky-eyes, скульптурирование и хайлайтер — всего было в избытке, но при этом мейк полностью соответствовал выбранному образу птицы-феникса. Выполненный в золотых и винных оттенках, отороченный перьями, он вызвал немало споров в Сети и многочисленных пабликах. Одно было ясно: впечатление Ольга произвела, хоть и неоднозначное.
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
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