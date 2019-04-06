«Будто снова юная»: пользователи Сети обсуждают модную стрижку Аллы Пугачевой

Через десять дней, 17 апреля, в Государственном Кремлевском дворце состоится большой концерт Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия. Музыкальный критик «Московского комсомольца» Артур Гаспарян побывал на репетиции шоу, уже ставшего легендарным, и поделился селфи с Примадонной: «Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался👌. Царский подарок! Спасибо, @alla_orfey ❗️Другие подробности позже. Немного терпения…».