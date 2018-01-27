36-летняя Анна Курникова впервые стала мамой в середине декабря прошлого года и уже сбросила лишний вес.

Интернет-пользователи не могут поверить своим глазам: через 2,5 месяца после родов экс-теннисистка Анна Курникова выглядит так, словно и не вынашивала двойню. На днях возлюбленная Энрике Иглесиаса опубликовала в своем микроблоге видеоролик с тренировки, на котором видна ее стройная фигура. «Вернулась к спорту», — лаконично подписала пост Курникова.