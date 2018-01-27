Будто не рожала: Анна Курникова показала точеную фигуру на тренировке
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36-летняя Анна Курникова впервые стала мамой в середине декабря прошлого года и уже сбросила лишний вес.
Интернет-пользователи не могут поверить своим глазам: через 2,5 месяца после родов экс-теннисистка Анна Курникова выглядит так, словно и не вынашивала двойню. На днях возлюбленная Энрике Иглесиаса опубликовала в своем микроблоге видеоролик с тренировки, на котором видна ее стройная фигура.
«Вернулась к спорту», — лаконично подписала пост Курникова.
Напомним, в середине декабря Анна родила Энрике близнецов Николаса и Люси. Через некоторое время счастливые родители показали трогательные снимки с малышами, а родные певца рассказали, что девочка — копия мамы, а мальчик похож на папу. Ждем с нетерпением новых фотографий Анны и Энрике с детьми!
Фото: Instagram