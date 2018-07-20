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«Будто четыре груди»: Виктория Боня разочаровала поклонников неудачным фото на обложке журнала

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Боня

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38-летняя Виктория Боня позировала в ярком купальнике для одного из российских журналов.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня часто принимает участие в различных фотосессиях не только для российских, но и для зарубежных журналов. На этот раз звезда украсила обложку свежего номера «Антенны-Телесемь». Боня опубликовала снимок в своем Instagram и откровенно призналась, что за последнее время поправилась на 5 килограммов.

Однако купальники Виктория по-прежнему выбирает на размер меньше — это заметили некоторые ее фолловеры, написав в комментариях: «Зачем надевать купальник маленького размера??? Что титьки прижало))», «Боня шикарная, а купальник живет отдельной жизнью)», «Купальник правда отстой. Мало того, что аляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Вику заплывшей тетей неопределенного возраста», «А что с чашечками купальника и грудью? Как будто 4 груди» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Как бы там ни было, красотка очень довольна и фотосессией, и своей фигурой: «Очень красивая фотосессия получилась (по секрету, даже лучше чем иной раз профи снимают из редакторских групп). #Тема: «Я прибавила в весе 5 кг и очень этим довольна! Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала». Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня «толстая», «пора на диету»... А как вы думаете, мне идет⁉️?!».

Фото и видео: Instagram

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