«Будто четыре груди»: Виктория Боня разочаровала поклонников неудачным фото на обложке журнала

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня часто принимает участие в различных фотосессиях не только для российских, но и для зарубежных журналов. На этот раз звезда украсила обложку свежего номера «Антенны-Телесемь». Боня опубликовала снимок в своем Instagram и откровенно призналась, что за последнее время поправилась на 5 килограммов.

Однако купальники Виктория по-прежнему выбирает на размер меньше — это заметили некоторые ее фолловеры, написав в комментариях: «Зачем надевать купальник маленького размера??? Что титьки прижало))», «Боня шикарная, а купальник живет отдельной жизнью)», «Купальник правда отстой. Мало того, что аляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Вику заплывшей тетей неопределенного возраста», «А что с чашечками купальника и грудью? Как будто 4 груди» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).