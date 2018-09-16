Будет жарко! Мария Шумакова стала лицом с обложки мужского журнала

29-летняя актриса Мария Шумакова постоянно будоражит умы мужской половины своих Instagram-подписчиков. Звезда «Сладкой жизни» не стесняется демонстрировать свои достоинства, откровенно рассказывает о своих недостатках, а теперь стала лицом с обложки журнала Maxim.

«Гештальт закрыт-сбылась моя Детская мечта! Мне было лет 10, я увидела впервые журнал Maxim и непременно захотела быть covergirl! Вот такие мечты случаются у детей! Я в восторге от того, что получилось! Оч кинематографично, местами целомудренно, а главное похоже на меня. Так что, покупайте новый номер и любуйтесь нашей работой! Благодарю шикарную команду журнала», — подписала Мария новое фото в блоге, комментарии к которому предусмотрительно отключила.