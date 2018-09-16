Будет жарко! Мария Шумакова стала лицом с обложки мужского журнала

29-летняя актриса Мария Шумакова постоянно будоражит умы мужской половины своих Instagram-подписчиков. Звезда «Сладкой жизни» не стесняется демонстрировать свои достоинства, откровенно рассказывает о своих недостатках, а теперь стала лицом с обложки журнала Maxim.
«Гештальт закрыт-сбылась моя Детская мечта! Мне было лет 10, я увидела впервые журнал Maxim и непременно захотела быть covergirl! Вот такие мечты случаются у детей! Я в восторге от того, что получилось! Оч кинематографично, местами целомудренно, а главное похоже на меня. Так что, покупайте новый номер и любуйтесь нашей работой! Благодарю шикарную команду журнала», — подписала Мария новое фото в блоге, комментарии к которому предусмотрительно отключила.
Стоит отметить, что не так давно актриса поделилась своими размышлениями насчет пластических операций: «Недавно услышала по радио, один японский учёный предположил, что к 2050 роботы займут полноценное место в обществе. Люди будут встречаться с роботами, строить отношения и даже жениться. В целом, довольно удобно. Никаких тебе головоломок, задал нужную программу и самый внимательный мужчина, пусть и железный, у твоих ног. Конечно, уходит момент неожиданности, но думаю и это можно будет внести в операционную систему робота. Сейчас, в целом, многие мужчины делают выбор в пользу синтетического. Не хочу никого обидеть, но скажем сто лет назад, Красота женщины свидетельствовала о некой божественной избранности, а также являлась гарантом качественного улучшения потомков. Я не против пластических операций, даже за, например, если вам всю жизнь реально мешает ваш нос, вы ходили к психологу и ничего не помогает, то можно и решиться на операцию, но когда изменяется буквально все -форма лица, нос, разрез глаз, удаляются рёбра, увеличивается попа и грудь- меня это пугает. Из-под ножа получается точенная кукольная красота, эталон параметров и образец современной красоты. Первый вопрос: а остаётся ли в этом синтетическом Мире место для реальных женщин? Или же нам стоит подождать мужчин -роботов?»
Фото: Instagram