Брюнетка VS блондинка: Алсу смело экспериментирует с внешностью в клипе Love U Back

Сегодня в 21:32Брюнетка VS блондинка: Алсу смело экспериментирует с внешностью в клипе Love U BackКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 8Arrows-leftArrows-rightReloadАлсу примерила четыре ярких образа во время съемок нового клипа.Сегодня состоялась премьера долгожданного клипа Алсу на песню Love U Back. Во время съемок певица примерила четыре смелых образа, став роковой брюнеткой и яркой блондинкой.Как считаете, идут ли звезде светлые волосы?_ Фото: instagram_ТегиАлсублондинкапремьера клипаПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...