Британские модели поделились секретами, как выглядеть сексуально во время самоизоляции

Коллега Даниэль по модельному цеху 27-летняя Сабина Емельянова согласна с ней и считает, что на карантине просто необходимо хорошо выглядеть, чтобы оставаться бодрой и не впасть в депрессию. Для этого она никогда не позволяет себе весь день ходить в халате и трусах дома – это заставляет ее испытывать подавленность. Ее одежда на время изоляции – джинсы с топом или блузкой или же платье в стиле casual. «Как только вы надеваете платье или красивую одежду, сразу чувствуете себя бодрее и счастливее. Я ношу то же самое, что носила бы каждый день, если бы мне надо было ходить на встречи. Нужно продолжать любить себя, несмотря ни на что, а привлекательный внешний вид – важная составляющая уверенности в себе». Также, чтобы поднять себе настроение, модель устраивает себе домашние фотосессии, принимает витамины, много читает и слушает музыку.

33-летняя Риан Сугден из Манчестера, в свою очередь, выбирает наряды ярких цветов и не забывает о ежедневном макияже. «Мой вам совет — не стоит опускать руки из-за того, что вы заперты дома. Накрасьте глаза, расчешите волосы, а вместо маски нанесите на лицо немного тонального крема, — пояснила она. – Я стараюсь не сидеть весь день на диване, а делать то, на что раньше не хватало времени. Первые две недели карантина я позволила себе отдыхать, но постоянно так жить нельзя. Если вы живете с любимым человеком, одевайтесь красиво друг для друга и устраивайте себе романтические вечера. Это обязательно поднимет вам настроение и позволит почувствовать себя сильной и сексуальной».

Фото: Instagram

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