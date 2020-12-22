Борющаяся с анорексией блогерша скончалась после того, как не ела 2 дня перед отпуском

Девушка отправилась в путешествие со своим другом Ваней Расовым, с которым она познакомилась в Интернете. Парень рассказал, что Джози выпила всего два кофе за 48 часов до вылета, но ничего не ела. Сама девушка за несколько дней до кончины заявила, что не хочет стать тем человеком, который умрет от анорексии, но, к сожалению, не смогла справиться с болезнью. Ваня добавил: «Джози просила меня обнять ее и полежать с ней мгновение, я сделал это в надежде, что после этого она поест. Я заснул, а когда проснулся вскоре после полуночи, заметил, что она больше не дышит. Я пытался разбудить ее, когда это не сработало, я спустился на стойку регистрации за помощью». С тех пор мать блогерши лишь один раз зашла в социальные сети дочери, чтобы прокомментировать ее последний пост и сообщить о том, что ее больше нет.

Фото: Instagram josimariaxx

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