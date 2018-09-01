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Бомбер и короткие шорты: похорошевшая Алла Пугачева вернулась в Москву

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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В Сети обсуждают свежий вид Примадонны отечественной эстрады.

По традиции Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми проводит отпуск в Латвии. Этот год не стал исключением, и, спустя несколько недель прибалтийских каникул, звездное семейство вернулось в Москву. В Сети опубликовали кадры, сделанные на Рижском вокзале Москвы, куда сегодня прибыла Алла Пугачева. Поклонники восхищены свежим и отдохнувшим видом 69-летней артистки. Для поездки певица выбрала короткие черные шорты, свободную футболку и бомбер оверсайз, подчеркнувшие ее постройневшую фигуру.

Отметим, что в последнее время Алла Пугачева отказалась от безразмерных балахонов в пользу модной одежды. «Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку», — неоднократно признавалась в интервью Примадонна.

Фото: instagram

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