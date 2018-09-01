Бомбер и короткие шорты: похорошевшая Алла Пугачева вернулась в Москву

По традиции Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми проводит отпуск в Латвии. Этот год не стал исключением, и, спустя несколько недель прибалтийских каникул, звездное семейство вернулось в Москву. В Сети опубликовали кадры, сделанные на Рижском вокзале Москвы, куда сегодня прибыла Алла Пугачева. Поклонники восхищены свежим и отдохнувшим видом 69-летней артистки. Для поездки певица выбрала короткие черные шорты, свободную футболку и бомбер оверсайз, подчеркнувшие ее постройневшую фигуру.