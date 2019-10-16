«Бомба» для ванной окрасила волосы девушки в ярко-розовый цвет

Вытерев волосы полотенцем, Габби обнаружила, что они полностью порозовели. Сначала Габби пыталась исправить ситуацию самостоятельно и смыть цвет, но ничто не помогало: накануне окрашенные в блонд волосы намертво впитали краситель из бомбы.

«Я начала сушить волосы феном и поняла, что теперь на моей голове поселилась радуга – пряди переливались разными оттенками, от персикового до фиолетового. Цвет не смывался. Я пошла к парикмахеру, он объяснил, что остается только ждать, пока он вымоется естественным путем, так как повторное обесцвечивание может очень плохо сказаться на качестве моих волос», – добавляет Габби.