«Бомба» для ванной окрасила волосы девушки в ярко-розовый цвет
Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка всего лишь хотела принять расслабляющую ванну, но, когда закончила процедуру, поняла, что что-то пошло не так: ей показалось, что некоторые пряди изменили оттенок.
Фото: Instagram
Вытерев волосы полотенцем, Габби обнаружила, что они полностью порозовели. Сначала Габби пыталась исправить ситуацию самостоятельно и смыть цвет, но ничто не помогало: накануне окрашенные в блонд волосы намертво впитали краситель из бомбы.
«Я начала сушить волосы феном и поняла, что теперь на моей голове поселилась радуга – пряди переливались разными оттенками, от персикового до фиолетового. Цвет не смывался. Я пошла к парикмахеру, он объяснил, что остается только ждать, пока он вымоется естественным путем, так как повторное обесцвечивание может очень плохо сказаться на качестве моих волос», – добавляет Габби.
Девушка уверяет, что связалась с производителем бомбы для ванны по электронной почте, объяснив, что случилось, но представители компании заявили, что она сама виновата, так как опустилась в ванну до того, как бомба полностью растворилась, и предложили подарить ей бутылку шампуня, который помогает вымывать цвет, если она предоставит квитанции, что действительно покупала у них средство. Однако Габби уверяет, что ничего подобного она не делала и предположение бренда просто не соответствует действительности.
Фото: vostock-photo, Instagram
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