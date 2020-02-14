Как передает американское онлайн-издание New York Post со ссылкой на результаты опроса, проведенного OnePoll по заказу LeCerre Skincare, 53% респондентов боятся пробовать другие средства даже несмотря на то, что считают, что их домашний уход неэффективен, потому что боятся, что новая косметика может негативно сказаться на качестве кожи. Каждой женщине из числа опрошенных требуется много времени и терпения, чтобы найти продукт, который станет достойным кандидатом на попадание в ежедневную бьюти-рутину. Согласно опросу, в среднем покупается три не работающих или вызывающих аллергию продукта, прежде чем отыщется подходящий. Именно поэтому при, казалось бы, огромном выборе уходовых средств, многие женщины разочарованы отсутствием достойных предложений. А 59% респондентов и вовсе считают, что их проблемы с кожей полностью или частично игнорируются. Каждая вторая женщина просит проводить больше клинических исследований и производить больше бюджетных продуктов. Также среди пожеланий по улучшении косметической промышленности – создание большего разнообразия для разных оттенков и типов кожи и продуктов, действие которых направленных на решение отдельных проблем кожи.43% опрошенных мечтают о более эффективных кремах, масках и сыворотках, направленных на лечение кожных заболеваний: 39% из них нужно работающее средство от экземы, 33% – от себорейного дерматита, 29% – для лечения акне, 26% – для лечения покраснений и воспалений. Еще 18% пожаловались на отсутствие хороших продуктов для кожи с псориазом, 15% – на то, что недостаточно продуктов, которые эффективно справятся с темным кругами под глазами. Также женщины считают, что нет хороших средств от пигментации, витилиго, розацеа, герпеса и опоясывающего лишая. Однако представитель компании LeCerre Skincare заявил, что, чтобы оценить эффективность средства, нужно время: «Кожа – это самый большой орган в нашем организме, для восстановления и регенерации которого требуется время. Эффективные средства по уходу за кожей восстанавливают ее химический состав, чтобы она могла хорошо выполнять свою работу». Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!