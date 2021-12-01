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Больше блеска и голливудская классика: какой макияж сделать для новогодней вечеринки

Звездный визажист Алексис рассказала, какой праздничный макияж будет актуален на Новый, 2022 год. По ее словам, выбор стоит сделать, исходя из тематики праздника. Если вы планируете пойти на вечеринку, будет кстати яркая помада, а для домашней обстановки подойдет естественный мейк.
Больше блеска и голливудская классика: какой макияж сделать для новогодней вечеринки

Во время подготовки к празднику не бойтесь экспериментировать и красить губы красной, ярко-розовой и даже рыжей помадой, отметила визажист. «Если вы собираетесь на новогоднюю вечеринку, тогда я посоветую вам сделать акцент на глаза в виде блесток и подчеркнуть губы красной помадой», — рассказала она в беседе с «Пятым каналом». Сделать макияж более гармоничным поможет тональное средство (BB- или CC-крем), если оно не будет заметно на лице, хайлайтер и румяна. Последние особенно необходимо наносить на щеки в холодный период, когда не хватает солнца, а остатки на кисти будет нелишним добавить на веки.

«Отдайте свое предпочтение минимальному и натуральному макияжу. Пусть это будут легкие румяна и розовый блеск для губ», — рассказала Алексис, как краситься на домашний Новый год. По ее мнению, в таком случае предпочтительнее нюдовый макияж, важно не перегружать лицо косметикой.

Фото: freepik.com

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