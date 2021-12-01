Больше блеска и голливудская классика: какой макияж сделать для новогодней вечеринки

Во время подготовки к празднику не бойтесь экспериментировать и красить губы красной, ярко-розовой и даже рыжей помадой, отметила визажист. «Если вы собираетесь на новогоднюю вечеринку, тогда я посоветую вам сделать акцент на глаза в виде блесток и подчеркнуть губы красной помадой», — рассказала она в беседе с «Пятым каналом». Сделать макияж более гармоничным поможет тональное средство (BB- или CC-крем), если оно не будет заметно на лице, хайлайтер и румяна. Последние особенно необходимо наносить на щеки в холодный период, когда не хватает солнца, а остатки на кисти будет нелишним добавить на веки.

«Отдайте свое предпочтение минимальному и натуральному макияжу. Пусть это будут легкие румяна и розовый блеск для губ», — рассказала Алексис, как краситься на домашний Новый год. По ее мнению, в таком случае предпочтительнее нюдовый макияж, важно не перегружать лицо косметикой.