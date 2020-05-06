«Болгарская Барби» с самыми большими губами в мире увеличила их еще сильнее

На свои операции и в частности, контурную пластику Андреа потратила уже десятки тысяч фунтов стерлингов, только одна процедура по увеличению губ ей обходится в 134 фунта (около 13 тысяч рублей по текущему курсу). Сколько именно в общей сложности она отдала врачам за трансформацию внешности, девушка сказать не может – просто сбилась со счета, но останавливаться не намерена. «Мне хочется, чтобы мои губы стали еще больше. Некоторые врачи считают, что мне уже достаточно, но я с ними не согласна. Мой доктор сказал, что продолжит делать мне инъекции, но мне надо подождать по крайней мере два месяца до следующего визита к нему. Мои новые губы прекрасны, я люблю их, несмотря на то что после инъекций мне тяжело есть», – прокомментировала она.

Андреа считает, что ее губы если не самые большие в мире, то точно в тройке самых впечатляющих по размерам. И такой расклад вещей ее вполне устраивает. Чтобы добиться подобного результата, Иванова с 2018 года ходила к косметологу на инъекции 1 раз в месяц. Кроме этого, она также сделала пластическую операцию по увеличению груди. Девушка признается, что всю жизнь мечтала быть похожей на Барби и теперь как никогда близка к своей цели и ее это несказанно радует и делает счастливой. «Сейчас я чувствую себя очень хорошо, и я очень счастлива с моими новыми губами – с ними я выгляжу гораздо красивее», – отметила она.

Фото: depositphotos, Instagram

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