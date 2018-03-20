Боксерские перчатки и ничего лишнего: Алена Водонаева позирует топлес
35-летняя Алена Водонаева часто принимает участие в откровенных фотосессиях.
Время от времени Алена Водонаева радует поклонников горячими фото, которые публикует в своем микроблоге. Сегодня телеведущая выложила снимок из недавней фотосессии в образе сексуальной боксерши.
Алена позирует лишь в розовых боксерских перчатках, прикрыв руками обнаженную грудь.
Фолловеры звезды, как водится, разделились на два лагеря: одни пришли в восторг от откровенного кадра, другие раскритиковали Водонаеву. А вам понравился этот провокационный образ Алены?
Фото: Instagram
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