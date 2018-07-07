«Богиня на 360»: поклонники оценили подтянутую фигуру 71-летней Татьяны Васильевой в бикини

Несмотря на пожилой возраст, Татьяна Васильева активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться внешностью артистки, так как Васильева тщательно за ней следит и, по мнению интернет-пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.

На днях Татьяна Григорьевна поделилась с фолловерами парой снимков, сделанных на пляже в Италии, где она сейчас отдыхает. Актриса действительно смотрится потрясающе!