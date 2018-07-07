«Богиня на 360»: поклонники оценили подтянутую фигуру 71-летней Татьяны Васильевой в бикини

Несмотря на пожилой возраст, Татьяна Васильева активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться внешностью артистки, так как Васильева тщательно за ней следит и, по мнению интернет-пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.
На днях Татьяна Григорьевна поделилась с фолловерами парой снимков, сделанных на пляже в Италии, где она сейчас отдыхает. Актриса действительно смотрится потрясающе!
«Умница, красавица. Так держать, что бы все, эти акулы, захлебнулись от зависти. Супер!», «Умничка! Так держать! Я Вас обожаю», «Вот это стройняшка! Завидую и поклоняюсь!», «Какая Вы замечательная!!! Мудрая, красивая, глубокая женщина и актриса!!! Обожаю Вас!», «Отпад. Отличная фигура. Труда много. Пример для подражания», — комментировали подписчики Васильевой.
Фото: Instagram