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«Богиня»: Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой

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Анастасия Макеева

Фото: Instagram Анастасии Макеевой
Актриса показала, как готовится к фотосессии.

37-летняя Анастасия Макеева на днях улетела в Израиль, откуда поделилась соблазнительным видео. Актриса показала, как готовится к фотосессии на берегу моря. Черное кружевное белье и полупрозрачная накидка в тон подчеркнули стройную фигуру звезды театра и кино.

Пользователи Сети осыпали Анастасию комплиментами: «Настя, вот чем вы мне нравитесь, без комплексов , уверенная , значит мудрая !!!! 🌷Девчонки молодые строят из себя то кем не являются, боятся неправильно фейс повернуть к камере, живот втягивают , не имея его , губы надувают в камеру, ноги удлиняют, тошно смотреть», «Красивая фигура, лицо, волосы, очень, Настя классная!!! 👍🎉Будем равняться наш эталон красоты!», «Настя, Вы просто сногсшибательная красавица», «Классная, женская фигура!!!! 👍👍👍 Очень красивая!!!», «Настоящая "идеальная" женская фигура! Без всяких накачек и кубиков... Необыкновенно Красивая!!!», «Такая красивая и аппетитная женщина!», «Богиня красоты».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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