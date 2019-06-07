«Богиня»: Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой

Пользователи Сети осыпали Анастасию комплиментами: «Настя, вот чем вы мне нравитесь, без комплексов , уверенная , значит мудрая !!!! 🌷Девчонки молодые строят из себя то кем не являются, боятся неправильно фейс повернуть к камере, живот втягивают , не имея его , губы надувают в камеру, ноги удлиняют, тошно смотреть», «Красивая фигура, лицо, волосы, очень, Настя классная!!! 👍🎉Будем равняться наш эталон красоты!», «Настя, Вы просто сногсшибательная красавица», «Классная, женская фигура!!!! 👍👍👍 Очень красивая!!!», «Настоящая "идеальная" женская фигура! Без всяких накачек и кубиков... Необыкновенно Красивая!!!», «Такая красивая и аппетитная женщина!», «Богиня красоты».