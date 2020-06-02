Бодипозитивная блогерша решила отрезать себе челку, как у Беллы Хадид – получилось не очень

Селеста решила сделать все так же, как в свое время Белла, однако результат оказался вовсе не таким, как она ожидала. Вместо тонкой и суперстильной челки у австралийской мамы получились неровные пряди и неряшливо вырезанные клочки волос. Сходство с Беллой прослеживалось, пожалуй, только в ярко-оранжевой футболке, похожей по цвету на топ, в котором супермодель снималась в видео. В отличие от изящных поз и удовлетворения полученным результатом, в своем ролике Селеста притворилась будто плачет при виде своего нового облика. Ее подписчики остались в восхищении от новой работы любимого блогера – в комментариях под постом огромное количество смеющихся смайликов, а количество просмотров превысило 5 миллионов.

Фото: Instagram

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