Бодибилдерша увеличила грудь ради карьеры и осталась с псориазом, лишним весом и депрессией

Эмили прошла несколько дорогостоящих тестов, которые не покрывала страховка, так как врачи просто не верили, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, и отказывались давать ей направление на анализы, вместо этого обвинили ее в лени и посоветовали прикладывать больше усилий. Физическими проблемами дело не ограничилось, у девушки также началась депрессия, она не хотела встречаться с людьми и вставать с кровати. В какой-то момент она только и делала, что принимала лекарства и добавки – от щитовидной железы, для похудения, противозачаточные от поликистоза яичников, которого у нее не было – и мазалась кремами от псориаза и акне. Чтобы понять, что с ней такое, она оборвала все горячие линии и даже сделала генетическое тестирование, но все было безрезультатно до тех пор, пока она не наткнулась в Сети на группу поддержки женщин с болезнью грудных имплантов.

Эмили рассказала о своих подозрениях своему врачу, и тот, к ее большому облегчению, ей поверил, потому что уже встречал пациенток с подобной проблемой. Тогда она поняла, что надо избавляться от первоисточника проблемы. В августе 2018 года американка перенесла операцию по извлечению имплантов, которая обошлась ей в 12 тысяч долларов, через несколько дней она почувствовала себя лучше и за два года полностью восстановила свое здоровье.

Фото: Instagram em_dunc

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