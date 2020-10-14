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Бодибилдерша увеличила грудь ради карьеры и осталась с псориазом, лишним весом и депрессией

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Эмили Дункан

Фото: Instagram em_dunc

25-летняя американка Эмили Дункан вставила грудные импланты, чтобы выглядеть более выразительно на соревнованиях, однако ей пришлось потратить 12 тысяч долларов (почти миллион рублей по текущему курсу ЦБ), чтобы вернуть себе здоровье.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Эмили с детства вела активный образ жизни – занималась танцами и поднятием тяжестей, а в 18 лет увлеклась бодибилдингом. Благодаря постоянным спортивным нагрузкам она росла подтянутой и стройной, единственное, что ее расстраивало – маленькая грудь, потому после небольшого периода раздумий в августе 2016 года она решила увеличить ее. Пластические хирурги изменили ее размер с В до DD, и какое-то время американка искренне наслаждалась своей более пышной фигурой. Однако ее радость была недолгой – спустя несколько месяцев после операции у нее начались проблемы со здоровьем, включая повышенную усталость, проблемы с кожей и обострение псориаза, который не напоминал о себе многие годы. Также за год она поправилась на 5 килограммов, хотя продолжала усиленно тренироваться и не меняла диету.

Эмили прошла несколько дорогостоящих тестов, которые не покрывала страховка, так как врачи просто не верили, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, и отказывались давать ей направление на анализы, вместо этого обвинили ее в лени и посоветовали прикладывать больше усилий. Физическими проблемами дело не ограничилось, у девушки также началась депрессия, она не хотела встречаться с людьми и вставать с кровати. В какой-то момент она только и делала, что принимала лекарства и добавки – от щитовидной железы, для похудения, противозачаточные от поликистоза яичников, которого у нее не было – и мазалась кремами от псориаза и акне. Чтобы понять, что с ней такое, она оборвала все горячие линии и даже сделала генетическое тестирование, но все было безрезультатно до тех пор, пока она не наткнулась в Сети на группу поддержки женщин с болезнью грудных имплантов.

Эмили рассказала о своих подозрениях своему врачу, и тот, к ее большому облегчению, ей поверил, потому что уже встречал пациенток с подобной проблемой. Тогда она поняла, что надо избавляться от первоисточника проблемы. В августе 2018 года американка перенесла операцию по извлечению имплантов, которая обошлась ей в 12 тысяч долларов, через несколько дней она почувствовала себя лучше и за два года полностью восстановила свое здоровье.

Фото: Instagram em_dunc

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