Боб и еще несколько стрижек, которые придадут объем тонким волосам

Кроме того, Макгилл рассказала о плюсах многослойных причесок, которые характеризуются волосами разной длинны: они придают объем шевелюре и подходят для всех типов волос.

Эксперт заявила и о актуальности челки-шторки. «Этот тип челки помогает обрамить лицо и придать волосам объем, привлекая внимание к челке, а не к остальным волосам», — передает слова Макгилл портал Who What Wear.

Дарре Фоулэр порекомендовал пользоваться средствами для придания прикорневого объема, вроде спрея или мусса.