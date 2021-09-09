Боб и еще несколько стрижек, которые придадут объем тонким волосам
Парикмахер Даррен Фаулер считает, что ключом к густой шевелюре стали стрижки небольшой длинны, среди которых отмечают боб (прямое каре). Лля наибольшего объема он порекомендовал сменить прямой пробор на косой, или накрутить кончики волос. Также представительница компании Schwarzkopf Сьюзи Макгилл обратила внимание на короткую стрижку пикси и отметила, что она особенно хорошо выглядит на вьющихся волосах.
Кроме того, Макгилл рассказала о плюсах многослойных причесок, которые характеризуются волосами разной длинны: они придают объем шевелюре и подходят для всех типов волос.
Эксперт заявила и о актуальности челки-шторки. «Этот тип челки помогает обрамить лицо и придать волосам объем, привлекая внимание к челке, а не к остальным волосам», — передает слова Макгилл портал Who What Wear.
Дарре Фоулэр порекомендовал пользоваться средствами для придания прикорневого объема, вроде спрея или мусса.
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