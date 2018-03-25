Блондинка с дерзкой стрижкой: как сейчас выглядит Жади из «Клона»

Актриса Джованна Антонелли запомнилась российским зрителям своей ролью Жади в сериале «Клон» 2001-2002 года. Сегодня «Жади» совсем не похожа на себя прежнюю. Джованна покрасила волосы и сделала стрижку — и выглядит намного моложе своих лет.