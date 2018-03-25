Блондинка с дерзкой стрижкой: как сейчас выглядит Жади из «Клона»
42-летняя Джованна Антонелли поделилась новыми фото в Instagram.
Актриса Джованна Антонелли запомнилась российским зрителям своей ролью Жади в сериале «Клон» 2001-2002 года. Сегодня «Жади» совсем не похожа на себя прежнюю. Джованна покрасила волосы и сделала стрижку — и выглядит намного моложе своих лет.
Долгое время Антонелли оставалась брюнеткой, но и в этом цвете выглядела изумительно. Причиной всему — состояние влюбленности и регулярные занятия спортом.
Фото: кадры из сериала, instagram
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