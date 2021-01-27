Блондинка перекрасилась в брюнетку и рассказала, как изменилось отношение к ней

По ее словам, в таком виде она привлекала исключительно парней в очках или похожих на бухгалтеров или айтишников. При этом прохожие мужчины не были с ней любезны, не стремились открыть перед ней дверь или сделать комплимент, не было вообще никаких знаков внимания или восхищенных взглядов. «Никто не раздевал меня глазами», – отметила Джоди. Девушка отметила в образ блондинки она порой страдала от излишнего внимания, которое бывало слишком назойливым, но никак не ожидала, что с темными волосами ее просто перестанут замечать. При этом от природы блогерша – обладательница темно-каштановых волос. «Я всегда была брюнеткой и гордилась собой, но потом поняла, что блондинкам живется веселее. И снова убедилась в этом», – заключила она.

Фото: pixabay

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