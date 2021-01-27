Блондинка перекрасилась в брюнетку и рассказала, как изменилось отношение к ней
Как сообщает онлайн-издание Mirror, Джоди было любопытно узнать, как будут вести себя с ней люди, если она избавится от своих светлых волос, но она была шокирована тем, насколько сильно она изменилась. По ее словам, будучи блондинкой, она могла не стоять в очереди, отказаться платить за парковку по талону и часто получала бесплатные напитки в барах. Но когда она облачилась в парик с короткими темными волосами, все кардинально изменилось. «У меня был парик коротковолосой брюнетки, очки для зрения, топ с высоким воротом и длинными рукавами. Такой образ больше напоминал библиотекаршу или серьезную научную сотрудницу», – заявила 27-летняя блогерша, добавив, что в таком облике она вышла за продуктами.
По ее словам, в таком виде она привлекала исключительно парней в очках или похожих на бухгалтеров или айтишников. При этом прохожие мужчины не были с ней любезны, не стремились открыть перед ней дверь или сделать комплимент, не было вообще никаких знаков внимания или восхищенных взглядов. «Никто не раздевал меня глазами», – отметила Джоди. Девушка отметила в образ блондинки она порой страдала от излишнего внимания, которое бывало слишком назойливым, но никак не ожидала, что с темными волосами ее просто перестанут замечать. При этом от природы блогерша – обладательница темно-каштановых волос. «Я всегда была брюнеткой и гордилась собой, но потом поняла, что блондинкам живется веселее. И снова убедилась в этом», – заключила она.
Фото: pixabay
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