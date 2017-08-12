Актриса сменила имидж и поделилась этим в Instagram

30-летняя Настасья Самбурская с легкостью относится к переменам во внешности и не обращает внимания на критику своих подписчиков в блоге. Звезда сериала «Универ» служит в московском «Театре на Малой Бронной», где занята сразу в нескольких спектаклях. Фотографии в образах, которые воплощает на сцене Настасья, далеко не редкость в Instagram популярной актрисы. Новый снимок, появившийся несколько часов назад в блоге Самбурской, немало удивил подписчиков. После спектакля Настасья сделала селфи на улице и продемонстрировала фолловерам длинные белокурые волосы.

Доброй ночи 💙 #Формалин Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Сен 9 2017 в 2:19 PDT

«Блонд вас молодит», «Не идёт Насть) перекрашивайся обратно», «Ух блин!так лучше в миллион раз, не возвращайся больше к короткой стрижке», «Как тебе идет!», «Настя, тебе очень так идёт», «Ваша природная красота раскрылась совсем по-другому с этим цветом волос👍🏻 на редкость, и светлое, и тёмное Вам подходит одинаково)», «Настя, как же тебе идут длинные волосы и такой цвет», «Кайфовый парик. Идёт цвет», — отметили в комментариях удивленные подписчики.

Спасибо😘 #Формалин Потрясающе отзывчивый зал сегодня 💋 Корма много принесли, спасибо! Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Авг 12 2017 в 11:06 PDT

А как вам кажется, какой цвет волос больше подходит Настасье Самбурской?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)