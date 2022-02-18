Блогеры вернули к жизни старый нейл-тренд — ногти-желе: как его повторить

Издание Hypebae рассказало, что тренд полюбили блогеры в TikTok. Их ролики по тегу #jellynails набрали уже более 141 млн просмотров. Ногти-желе — это очередной возвращающийся культ нейл-индустрии из 90-х.

Этот тренд заключается в использовании пастельного, почти разбавленного лака, который на ногтях создает полупрозрачный эффект. Чтобы дополнить маникюр, иногда используют глиттер или простые рисунки.

Такой дизайн без труда повторит ваш любимый мастер по маникюру, но если вам хочется попробовать сделать его в домашних условиях, то вот как это сделать.