Блогеры вернули к жизни старый нейл-тренд — ногти-желе: как его повторить
Издание Hypebae рассказало, что тренд полюбили блогеры в TikTok. Их ролики по тегу #jellynails набрали уже более 141 млн просмотров. Ногти-желе — это очередной возвращающийся культ нейл-индустрии из 90-х.
Этот тренд заключается в использовании пастельного, почти разбавленного лака, который на ногтях создает полупрозрачный эффект. Чтобы дополнить маникюр, иногда используют глиттер или простые рисунки.
Такой дизайн без труда повторит ваш любимый мастер по маникюру, но если вам хочется попробовать сделать его в домашних условиях, то вот как это сделать.
Фото: Instagram
Для начала нужно подготовить ногти: удалить остатки предыдущего покрытия, выровнять форму и позаботиться о кутикуле. Последнюю можно легко отодвинуть после ванночки с теплой водой. Создание нового покрытия начинается с нанесения тонкого слоя базового лака. Далее можно переходить к выбору основного оттенка. Для эффекта желе понадобится яркий или неоновый лак, предварительно размешанный с топовым покрытием, — такую смесь нужно нанести тонким слоем. Подождите, пока первый слой высохнет, и повторите. В результате лак будет полупрозрачным, а украсить ногти глиттером можно по желанию.
Фото: freepik.com