Блогершу дразнили из-за прыщей, а она полюбила их и стала увереннее в себе
Многие ошибочно считают, что от акне страдают только подростки в пубертатный период, но это не всегда так. Первые высыпания на лице Кхан стали появляться в 11 лет и не исчезли до сих пор. Об этом сообщает британское издание The Sun.
В школе Кадиджу сильно беспокоили прыщи, потому что из-за них она подвергалась унижениям со стороны сверстников: ее обзывали уродливой, отвратительной, ходячей болезнью и сравнивали лицо с пиццей. «Я впала в депрессию и чувствовала, что прыщи разрушают мою жизнь, доводя до слез почти ежедневно. Я постоянно мечтала об идеальной коже», — сообщила девушка.
Блогерша регулярно посещала врача и постоянно пробовала новые лекарства, но ничто не улучшало состояние ее кожи. Тогда Кхан решила ухаживать за ней с помощью косметических средств, на которые потратила тысячи фунтов. Кадиджа рассказала: «Каждый раз, когда я видела рекламу продукта, утверждающего, что он борется с прыщами, я сразу бежала его покупать».
Девушка стала получать множество комплиментов, когда выкладывала в социальные сети свои фотографии. Она всегда редактировала их перед публикацией, но однажды поняла, что это нечестно. Тогда она решила перестать обманывать и показала миру себя настоящую: «Отказ от фильтров изменил меня как личность, и я хочу дать людям другой образец для подражания, отличный от ретушированных изображений в рекламе. Вам не нужно быть совершенным, чтобы быть красивым — вы прекрасны, несмотря ни на что». Теперь Кхан ведет страницу в Instagram под ником emeraldxbeauty, где показывает своим подписчикам, как ухаживать за кожей без вреда.
С ней даже стали сотрудничать косметические бренды, а ее фотографии уже появлялись на разворотах модных журналов.
«Я никогда не думала, что смогу любить себя и свою кожу так, как люблю сегодня», — заключила Кадиджа.
Фото: Instagram emeraldxbeauty
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