Блогершу дразнили из-за прыщей, а она полюбила их и стала увереннее в себе

Девушка стала получать множество комплиментов, когда выкладывала в социальные сети свои фотографии. Она всегда редактировала их перед публикацией, но однажды поняла, что это нечестно. Тогда она решила перестать обманывать и показала миру себя настоящую: «Отказ от фильтров изменил меня как личность, и я хочу дать людям другой образец для подражания, отличный от ретушированных изображений в рекламе. Вам не нужно быть совершенным, чтобы быть красивым — вы прекрасны, несмотря ни на что». Теперь Кхан ведет страницу в Instagram под ником emeraldxbeauty, где показывает своим подписчикам, как ухаживать за кожей без вреда.

С ней даже стали сотрудничать косметические бренды, а ее фотографии уже появлялись на разворотах модных журналов.

«Я никогда не думала, что смогу любить себя и свою кожу так, как люблю сегодня», — заключила Кадиджа.