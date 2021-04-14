Блогерше нарастили ресницы суперклеем: что нужно знать, чтобы избежать подобного

Мэдди предложила клиентке обратиться в больницу, но та отказалась. Тогда мастер стала удалять последствия катастрофического наращивания. После часа кропотливой работы показались настоящие ресницы женщины, но их состояние оказалось плачевным: они стали чрезвычайно редкими и линия их роста сильно болела. Для восстановления ресниц специалист посоветовала девушке использовать касторовое масло и больше не ходить в злополучный салон.

Простые способы избежать попадания в руки к мастеру-шарлатану и сохранить глаза здоровыми

Наращивание ресниц суперклеем не редкость, к подобному способу часто прибегают недобросовестные специалисты. Но стоит помнить, что если это вещество попадет в глаза, можно запросто лишиться зрения, также есть шанс получить сильную аллергическую реакцию. Потому очень важно подойти к выбору мастера по наращиванию со всей ответственностью. Для начала тщательно изучите его портфолио, при необходимости спросите о наличии сертификатов, почитайте отзывы, а лучше расспросите знакомых и идите по рекомендациям.

Также обязательно узнайте, какими материалами пользуется мастер при наращивании, и почитайте отзывы о них. Не красьте глаза перед процедурой.

Кроме того, запомните: профессионалы крепят один искусственный волос к одной натуральной реснице. Начинающие мастера могут прикрепить волосок сразу к нескольким волоскам, но тогда на ресничном полотне может образоваться комок.

Если уже во время процедуры вы испытываете дискомфорт, жжение или глаза начинают слезиться, не стоит продолжать. Вероятно, у вас аллергия на клей или мастер неправильно выполняет работу. И последнее: в течение суток после процедуры воздержитесь от водных процедур, так как клей может не до конца засохнуть, и под воздействием воды ресницы отвалятся.