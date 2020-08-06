Блогерша заявила, что тратит на поддержание красоты больше 1,5 миллионов рублей в год

Джоди Уэстон, популярная блогерша и радио- и телеведущая, а также диджей и совладелица салона красоты, призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что подсчитала, сколько именно денег у нее уходит на уходовые процедуры. В ее арсенале ежемесячной бьюти-рутины – филлеры для губ, наращивание волос, отбеливание зубов, массаж, процедуры по коррекции фигуры, покупка роскошных средств для макияжа, лазерная эпиляция. В общей сложности за все это она платит 1360 фунтов стерлингов (около 130 тысяч рублей по текущему курсу). В то же время на еду и аренду жилья у нее уходит 1300 фунтов в месяц.

В марте 2020 года, когда было объявлено, что из-за карантина все салоны красоты закрываются, женщина сразу же выложила немаленькую сумму, чтобы самостоятельно наращивать волосы, делать эпиляцию и обновлять автозагар. Джоди говорит, что просто зависима от красоты бьюти-процедур и, если бы могла, губы бы тоже самостоятельно увеличивала. Однако за время пандемии она поняла, что сэкономила очень приличную сумму денег на маникюре, педикюре и другой бьюти-рутине. Однако ей это не помешало после открытия салонов первым делом записаться на процедуры.