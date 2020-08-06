Блогерша заявила, что тратит на поддержание красоты больше 1,5 миллионов рублей в год
Фото: Instagram missjodieweston
Джоди Уэстон, популярная блогерша и радио- и телеведущая, а также диджей и совладелица салона красоты, призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что подсчитала, сколько именно денег у нее уходит на уходовые процедуры. В ее арсенале ежемесячной бьюти-рутины – филлеры для губ, наращивание волос, отбеливание зубов, массаж, процедуры по коррекции фигуры, покупка роскошных средств для макияжа, лазерная эпиляция. В общей сложности за все это она платит 1360 фунтов стерлингов (около 130 тысяч рублей по текущему курсу). В то же время на еду и аренду жилья у нее уходит 1300 фунтов в месяц.
В марте 2020 года, когда было объявлено, что из-за карантина все салоны красоты закрываются, женщина сразу же выложила немаленькую сумму, чтобы самостоятельно наращивать волосы, делать эпиляцию и обновлять автозагар. Джоди говорит, что просто зависима от красоты бьюти-процедур и, если бы могла, губы бы тоже самостоятельно увеличивала. Однако за время пандемии она поняла, что сэкономила очень приличную сумму денег на маникюре, педикюре и другой бьюти-рутине. Однако ей это не помешало после открытия салонов первым делом записаться на процедуры.
«Когда было объявлено о карантине, я первым делом купила аппарат для лазерной эпиляции, косметику и пряди для наращивания, я же не могла себе позволить плохо выглядеть в это время. Если вы начинаете запускать себя, вы будете чувствовать подавленность и депрессию, потому я была полна решимости продолжать выглядеть как можно лучше», – пояснила она, добавив, что за все время, что она вынуждена была находиться дома, ни разу не позволила, чтобы ее парень увидел ее без макияжа. Джоди отметила, что она крайне занятая особа, потому предпочитает есть дома исключительно ту еду, которую можно разогреть в микроволновке, и всегда между рестораном и салоном красоты выберет второе. «Ухоженная внешность означает, что незнакомцы регулярно будут заботиться обо мне, помогут донести мои вещи или открыть мне дверь. Я получаю до 30 комплиментов в день в Интернете или от случайных людей на улице. Я диджей танцевальной и хаус-музыки, потому мне очень важно быть идеальной. Когда ты хорошо выглядишь, люди к тебе по-другому относятся», – отметила она. Джоди добавила, что тратит на красоту больше, чем на еду и аренду, но ее это мало волнует.
Фото: Instagram missjodieweston
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