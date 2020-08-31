Блогерша удивила Сеть и собственную семью поразительным сходством с Кендалл Дженнер

А после того, как журнал Forbes внес Дженнер в список самых высокооплачиваемых супермоделей мира, Теону стали постоянно останавливать на улице, чтобы сообщить ей о сходстве со звездой. Теперь и собственный муж женщины, и ее родственники постоянно шутят, что, видимо, существует какая-то связь, о которой никто из них не знает. Сама Теона не считает себя двойником звезды, так как старше нее и ниже ростом, кроме того, ее, как и Кендалл, регулярно сравнивают с другими звездами – Сандрой Баллок и Эмили Ратажковски. При этом Чачуа считает себя самой обыкновенной девушкой, которая просто успешна в своем деле. В ее бьюти-блоге в соцсети Instagram больше 91 тысячи подписчиков, которых интересует в первую очередь она сама и то, что она делает, а не ее сходство с супермоделью.

Фото: Globallookpress.com, Instagram teonachachua

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