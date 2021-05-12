Блогерша рассказала, как легко и просто увеличить губы без инъекций

Девушка рассказывает, что использует скраб. Для его изготовления нужно лишь два ингредиента: корица и масло корицы. В ролике Британни показывает, как смешивает натуральные компоненты и наносит средство на губы. Остается подождать несколько минут, стереть средство и радоваться результату. Эффект продлится около 6 часов. Этот способ безопасен для губ, заверяет блогерша, однако стоит убедиться в отсутствии аллергических реакций на пряный компонент.

Если у вас дома нет масла корицы, его можно заменить на любое другое: оливковое или подсолнечное, при этом добавив немного сахара.

Пряность стимулирует кровообращение, поэтому ее часто включают в состав косметических средств для губ. Корица раздражает кожу и заставляет кровь приливать к поверхности, а в итоге и возникает временный эффект припухлости.