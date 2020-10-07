Блогерша проколола уши и осталась с келоидными рубцами в виде шишек размером с виноград
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, келоиды появились у женщины из-за прокола ушей. Они доставляли женщине не только эмоциональный, но и физический дискомфорт. Пытаясь как-то принять свое состояние, Звико дала каждому новообразованию имя и стала называть их «своими детьми». Однако, несмотря на такой нежный подход, она заплакала от облегчения, когда избавилась от них.
Фото: кадр из видео на YouTube
В течение трех лет британка жила с этой проблемой, но в конце концов решила попробовать их удалить. Для чего посетила хирурга-дерматолога, чтобы узнать, возможно ли это. Сподвиг женщину на это тот факт, что рубцы постоянно росли и в какой-то момент стали размером с виноградину, что намного превышало исходную рану. Звико признала, что ее попросту стал смущать внешний вид келоидов, она беспокоилась о своем состоянии ежедневно. «Я – блогер и ежедневно снимаю упражнения для лица. Я часто вижу, как притворяюсь смелой и веселой, но это далеко не так», – призналась она.
Девушка признается, что, как и все, хочет быть нормальной и не выделяться из толпы. «Келоиды возникли из ниоткуда. Я даже не подозревала, что крошечный прокол или ранка могут привести к таким последствиям», – призналась она, добавив, что рубцы сильно разрастаются и становятся все более болезненными и зудящими. По словам Звико, избавление от них помогло ей жить полноценной жизнью и не чувствовать себя в ловушке. Однако доктор предупредила женщину, что, к сожалению, келоиды могут вернуться, потому превентивно вколола ей стероиды, чтобы минимизировать риск.
Фото: depositphotos, кадр из видео на YouTube
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