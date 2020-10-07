Блогерша проколола уши и осталась с келоидными рубцами в виде шишек размером с виноград

Девушка признается, что, как и все, хочет быть нормальной и не выделяться из толпы. «Келоиды возникли из ниоткуда. Я даже не подозревала, что крошечный прокол или ранка могут привести к таким последствиям», – призналась она, добавив, что рубцы сильно разрастаются и становятся все более болезненными и зудящими. По словам Звико, избавление от них помогло ей жить полноценной жизнью и не чувствовать себя в ловушке. Однако доктор предупредила женщину, что, к сожалению, келоиды могут вернуться, потому превентивно вколола ей стероиды, чтобы минимизировать риск.

Фото: depositphotos, кадр из видео на YouTube

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