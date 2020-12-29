Блогерша примерила джинсы одного размера у разных брендов и ошеломлена результатами

Так, сиреневые джоггеры ей хорошо подошли и чудесно сели по фигуре, а классические джинсы того же размера – слишком большими в талии, а кожаные брюки – даже не сошлись на талии. В конце клипа Софи написала: «Заметьте, мое тело ни разу не изменило свой размер во время этого короткого видео! Так что не основывайтесь в оценках своей фигуры на надписях на бирках». Ролик очень быстро стал популярным, собрал тысячи лайков и комментариев, многие из пользователей выразили свое недовольство таким несоответствием в размерном ряду, особенно с учетом того, что сейчас все призывают к онлайн-шопингу, во время которого невозможны примерки. «У меня ситуация была еще круче: я купила одну и ту же модель джинсов разных цветов, одна села идеально, другая – просто не налезла», «Спасибо, я стала чувствовать себя лучше», «Мне нужно было это увидеть, я буду покупать тот размер, который на мне хорошо сидит, и не ориентироваться на цифру», «Обычно у меня начиналась паника из-за того, что штаны моего привычного размера не застегиваются», «По этой причине я ненавижу покупать джинсы» – написали они в комментариях.

Фото: depositphotos

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