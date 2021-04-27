Блогерша придумала опасный способ сделать естественный контуринг лица

А на просторах Интернета появился новый тренд: TikTok-блогеры нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Они используют солнечные лучи для естественного контурна своего лица, нанося солнцезащитный крем только на определенные области, сообщает британское издание Daily Mail.

Идея постоянного контуринга пришла в голову 24-летней модели из Лос-Анджелеса Эли Уизроу. Девушка наносила крем с SPF на лицо, оставляя без защиты те участки, которые должны затемниться с помощью загара. Видео распространилось по Сети и набрало множество последователей.