Блогерша придумала опасный способ сделать естественный контуринг лица
А на просторах Интернета появился новый тренд: TikTok-блогеры нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Они используют солнечные лучи для естественного контурна своего лица, нанося солнцезащитный крем только на определенные области, сообщает британское издание Daily Mail.
Идея постоянного контуринга пришла в голову 24-летней модели из Лос-Анджелеса Эли Уизроу. Девушка наносила крем с SPF на лицо, оставляя без защиты те участки, которые должны затемниться с помощью загара. Видео распространилось по Сети и набрало множество последователей.
Однако доктор Симран Део высказался о негативном последствии лайфхака: "Ультрафиолетовые лучи солнца могут нанести значительный ущерб коже. Загар – это ожог, значит, что происходит повреждение клеток кожи". Еще солнечные лучи могут стать причиной возникновения рака, поэтому стоит использовать санскрины широкого сектора действия и наносить на все открытые участки кожи, предупреждает врач. Выбирайте водостойкий и гипоаллергенный крем.
Фото: freepik.com
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