Блогерша потратила миллионы рублей, чтобы быть похожей на куклу Барби

20-летняя немка выросла в консервативной семье в одной из деревушек Германии. "Моим родителям не нравилось, когда я хотела быть более женственной или проявляла интерес к макияжу и укладке", – рассказала Джесси.

После окончания школы девушка решила переехать в Австрию и в свои 18 лет сделала первую пластику. Она потратила 6000 фунтов стерлингов (около 600 000 рублей) на операцию по увеличению груди, на которую копила с детства. А через год легла под нож хирургов во второй раз и увеличила свой бюст аж до 11-го размера (К). "Мне очень нравится, как окружающие реагируют на мою внешность, а грудные импланты дали мне огромную уверенность”, - призналась Джесси. Об этом сообщает таблоид Daily Star.