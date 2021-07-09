Блогерша поражает своим макияжем, с помощью которого молодеет на 20 лет

Визажист публикует свои ролики под ником @muawk. Поначалу Уитни показывает реальную себя с двойным подбородком, несовершенствами кожи, наполовину сбритыми бровями и с беспорядком на голове. Затем следуют кадры красотки с идеальным макияжем и хорошей укладкой. Девушка умело маскирует свои недостатки и подчеркивает черты лица с помощью контуринга. Ее образ дополняют накладные ресницы, блестящие тени для век и аксессуары, тогда она превращается в сногсшибательную горячую девушку, сообщает британское издание Daily Star.

Ее поклонники жаждут научиться таким же трюкам в макияже. Однако одни по-прежнему не верят, что на видео один и тот же человек, другие восторгаются, как Уитни удалось помолодеть практически на 20 лет: «Ты выглядишь потрясающе, я хотел бы учиться у тебя», «Это один человек, я не могу в это поверить. Как тебе это удалось?», «Вы прошли путь от 40 лет до 23».