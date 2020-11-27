Блогерша поделилась секретом, как мыть волосы раз в неделю и сохранить их чистыми

Затем нужно смочить волосы водой в душе, ополоснуть самодельной смесью, смыть ее, а затем промыть шампунем (если необходимо, можно намылить их дважды), а затем нанести кондиционер. На кончики можно нанести какое-нибудь масло или другой уход, чтобы они не пересыхали. Затем стоит высушить корни волос феном, а длине позволить высохнуть естественным путем. Осталось только сделать подходящую укладку или обойтись без нее. «Все, теперь вы готовы к следующей неделе», — заявила Анна. Ее видео быстро стало вирусным и собрало больше 229 тысяч просмотров и множество комментариев, в которых женщины похвалили ее за то, что она поделилась своим лайфхаком: «Этот способ изменил мою жизнь! Теперь я мою голову раз в 5 дней», «Сумасшедше! Я парикмахер, и у нас полностью совпадают не только процесс ухода, но и сами используемые продукты».

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!