Блогерша поделилась секретом, как мыть волосы раз в неделю и сохранить их чистыми
В условиях пандемии коронавируса мы вынужденно проводим дома больше времени, чем обычно, да и в офис многим из нас ходить сейчас не нужно, потому уход за волосами отошел на второй план, и все большее количество людей теряют счет дням между мытьем головы, оправдывая себя тем, что все равно никто не видит, насколько засалились наши локоны. Однако, как обратил внимание британский онлайн-портал The Sun, блогерша, известная под ником @Annatocks, утверждает, что у нее есть секрет, как сохранить гриву блестящей, моя ее только раз в неделю. В социальной сети TikTok она поделилась видеороликом, в котором показала свои кудри, которые, по ее утверждению, она не мыла уже 7 дней, а затем продемонстрировала пошаговую инструкцию, как именно она добивается подобного результата.
@annatocks
the complexities of hair-washing ##hair ##hairtutorial ##eyeslipsface ##beauty ##challenge ##fyp ##over30 ##neverfitin♬ Take Your Man - Mahogany LOX
Анна заявила: «Я мою голову раз в неделю. В последний раз я делала это 7 дней назад, сейчас я покажу вам, как именно это делаю». Шаг первый, согласно ее методу, — хорошо расчесать волосы, особое внимание уделив коже головы, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи, остатков сухого шампуня. Работать расческой нужно до тех пор, пока скальп не начнет болезненно покалывать. Шаг второй — сделать специальное очищающее средство. «Готовится» оно из простых ингредиентов: теплой воды, чайной ложки пищевой соды и нескольких капель яблочного уксуса, которые нужно тщательно смешать между собой.
Затем нужно смочить волосы водой в душе, ополоснуть самодельной смесью, смыть ее, а затем промыть шампунем (если необходимо, можно намылить их дважды), а затем нанести кондиционер. На кончики можно нанести какое-нибудь масло или другой уход, чтобы они не пересыхали. Затем стоит высушить корни волос феном, а длине позволить высохнуть естественным путем. Осталось только сделать подходящую укладку или обойтись без нее. «Все, теперь вы готовы к следующей неделе», — заявила Анна. Ее видео быстро стало вирусным и собрало больше 229 тысяч просмотров и множество комментариев, в которых женщины похвалили ее за то, что она поделилась своим лайфхаком: «Этот способ изменил мою жизнь! Теперь я мою голову раз в 5 дней», «Сумасшедше! Я парикмахер, и у нас полностью совпадают не только процесс ухода, но и сами используемые продукты».
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!