Блогерша поделилась простым трюком, как сделать идеальные кудри за считанные секунды

Оливия не особо верила в успех этого трюка, потому сильно удивилась, когда обнаружила, что он действительно работает, и всего за пару минут ее прямые от природы волосы превратились в крупные тугие локоны. «Неужели этот бьютихак сотворил такое?! Простая бутылка от воды! Я сказала себе, что это никак не может сработать! Но вы только посмотрите на мои волосы!», – в восторге воскликнула она. Разделили ликование блогерши и ее многочисленные подписчики – за короткий срок видео стало вирусным и получило почти миллион просмотров. В комментариях фолловеры написали: «Это гениально!», «Я тоже попробовала. Все работает», «Отлично! Теперь я могу не покупать себе дорогие средства и гаджеты для укладки».

Фото: Instagram omgartistry

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