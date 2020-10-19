Блогерша поделилась простым трюком, как сделать идеальные кудри за считанные секунды
Поиск подходящего средства и способа завивки волос может быть сложной, а иногда и дорогой задачей. Однако известный визажист и популярная американская блогерша Оливия Смолли на своей странице в социальной сети Instagram протестировала на собственных волосах до гениальности простой бьютихак, который всем желающим его попробовать не будет стоить практически ничего.
В коротком видеоролике визажистка призналась, что не сама его придумала, а подсмотрела у турецкого стилиста Асила, и решила проверить, действительно ли он так хорош. Чтобы его выполнить, нужно взять пластиковую бутылку (в идеале пол-литровую), отрезать у нее верхушку и проделать в ее боку отверстие таким образом, чтобы она по размеру соответствовала соплу фена. Затем стоит поместить прядь волос в только что созданный гаджет и обдуть ее струей воздуха через прорезанную дыру в течение максимум 5 секунд.
Оливия не особо верила в успех этого трюка, потому сильно удивилась, когда обнаружила, что он действительно работает, и всего за пару минут ее прямые от природы волосы превратились в крупные тугие локоны. «Неужели этот бьютихак сотворил такое?! Простая бутылка от воды! Я сказала себе, что это никак не может сработать! Но вы только посмотрите на мои волосы!», – в восторге воскликнула она. Разделили ликование блогерши и ее многочисленные подписчики – за короткий срок видео стало вирусным и получило почти миллион просмотров. В комментариях фолловеры написали: «Это гениально!», «Я тоже попробовала. Все работает», «Отлично! Теперь я могу не покупать себе дорогие средства и гаджеты для укладки».
Фото: Instagram omgartistry
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