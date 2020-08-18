Блогерша поделилась простым способом сделать лицо безупречным при помощи минимума косметики
Бьюти-блогер, как отметил британский онлайн-портал Daily Mail, не использовала ни контуринга, ни бронзирования, ни стробинга. Для создания образа она использовала 23 продукта, включая кисти для макияжа, и ее поклонникам очень понравилось ее лицо «без макияжа». Хлоя рассказала, что весь секрет в том, чтобы подобрать продукты, которые точно соответствуют цвету ее волос и кожи. «Я использовала только тона и цвета, которые действительно присутствуют на моем теле, так как хочу, чтобы все было идеально. Только так все будет безупречно», – сказала она.
Фото: кадр из видео на YuoTube
При этом в начале видео Хлоя показала свое лицо без макияжа и фильтров, на коже видны небольшие прыщики и пигментация. Девушка призналась, что ее кожа жирная, потому ей необходим праймер, чтобы контролировать этот процесс, затем использовала легкое тональное средство с натуральным финишем, затем она нанесла коричневый гель на брови, чтобы уложить волоски вверх и сделать их более яркими. Пигментные пятна и прыщики и темные круги в перорбитальной области она замаскировала при помощи консилера, затем завила ресницы и быстро накрасила их тушью того же оттенка, что и ее глаза. Тени нюдового оттенка она нанесла на подвижное веко, а на губы добавила капельку розового блеска.
«Макияж без макияжа или естественный мейкап не так прост, как кажется. Это не только ВВ-крем и тушь, но и не тонны штукатурки на коже. Мы все должны улучшать свои черты лица, а не скрывать их и использовать при этом больше одного-двух продуктов», – пояснила Хлоя. А ее поклонники отметили, что такой простой и быстрый способ подчеркнуть свою натуральную красоту им очень по вкусу. И хотя гламурные образы по-прежнему в моде, для повседневной жизни идеальны именно простые варианты мейкапа.
Фото: Instagram chloemorello, кадр из YouTube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!