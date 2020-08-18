Блогерша поделилась простым способом сделать лицо безупречным при помощи минимума косметики

«Макияж без макияжа или естественный мейкап не так прост, как кажется. Это не только ВВ-крем и тушь, но и не тонны штукатурки на коже. Мы все должны улучшать свои черты лица, а не скрывать их и использовать при этом больше одного-двух продуктов», – пояснила Хлоя. А ее поклонники отметили, что такой простой и быстрый способ подчеркнуть свою натуральную красоту им очень по вкусу. И хотя гламурные образы по-прежнему в моде, для повседневной жизни идеальны именно простые варианты мейкапа.

Фото: Instagram chloemorello, кадр из YouTube

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