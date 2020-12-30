Блогерша поделилась, как избавиться от наращенных ногтей — и разозлила подписчиков
Как обратил внимание онлайн-портал The Sun, в социальной сети TikTok набирает популярность опасный бьютихак, которым поделилась блогерша под ником @kay ._. Lianah. В коротком видеоролике, который она подписала «Слишком ленивы или нет денег на маникюр?», сначала опустила ногти в ванночку с теплой водой, чтобы, по ее словам, размягчить клей, на котором держатся типсы, а затем при помощи пинцета и зубной нити аккуратно сняла наращивание. Затем подпилила свои натуральные ногти и вновь приклеила специальным клеем ранее удаленные искусственные обратно. В завершение процедуры девушка нанесла прозрачный лак, чтобы вернуть блеск и яркость цвета наращиванию.
Видео стало вирусным и набрало больше 10 миллионов просмотров. Однако хоть клип и получил множество лайков, мастера по маникюру не смогли пройти мимо и посоветовали не использовать зубную нить для снятия акрила, так как это может навсегда повредить ногтевое ложе. Да и простые пользователи заявили, что нельзя делиться непроверенными бьютихаками, которые к тому же травмируют натуральные ногти: «Эта процедура только навредит вам! Это не шутка», «Пожалуйста, никогда не делайте так! Просто аккуратно спилите акрил», «Такой метод превратит ваши собственные ногти в тряпку», «Нет! Нет! И нет!» – написали они в комментариях.
Фото: depositphotos
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