Блогерша поделилась, как избавиться от наращенных ногтей — и разозлила подписчиков

Видео стало вирусным и набрало больше 10 миллионов просмотров. Однако хоть клип и получил множество лайков, мастера по маникюру не смогли пройти мимо и посоветовали не использовать зубную нить для снятия акрила, так как это может навсегда повредить ногтевое ложе. Да и простые пользователи заявили, что нельзя делиться непроверенными бьютихаками, которые к тому же травмируют натуральные ногти: «Эта процедура только навредит вам! Это не шутка», «Пожалуйста, никогда не делайте так! Просто аккуратно спилите акрил», «Такой метод превратит ваши собственные ногти в тряпку», «Нет! Нет! И нет!» – написали они в комментариях.

Фото: depositphotos

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