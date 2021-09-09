Блогерша назвала способы быстро восстановить фигуру после беременности и родов

Также Лера Туманова предупредила, прежде чем принимать комплекс витаминов для беременных, необходимо сдать общий анализ крови, на основе которого составить индивидуальный список нужных добавок и их дозировки.

Не стоит избегать и физической активности, а особенно важно укреплять мышцы спины, поскольку на боли в ней жалуются 99% беременных на поздних сроках. «Конечно, по поводу тренировок лучше советоваться с врачом, но если беременность проходит без осложнений, то качать ноги, руки, ягодицы и особенно спину можно и нужно», — сказала героиня материала в журнале Grazia.

Туманова порекомендовала провести целый комплекс мероприятий: подтянуть тело, улучшить гормональный фон, минимизировать целлюлит, очистить кожу лица, решить проблемы ЖКТ и преумножить жизненные силы.